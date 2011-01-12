Приватный проект для Татьяны Богдановской

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка132 просмотра

Создание логотипа

14 лет назад
Ruslan78
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$25
3 дня
Качество превзошло ожидания. Профессионал дизайна. Быстрый результат. Впредь буду заказывать только у Татьяны.
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Работу оплатил еще в процессе, что согласитесь, очень обязывает. Осталась довольна работой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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