Внести изменения в PSD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок331 просмотр

Нужно поправить свёрстанный бланк, предыдущий исполнитель пропал. Архив с PSD прилагаю.

Задачи:

1. Переместить наверх шапку, без синего цвета, и "чуть покрупнее".

2. Убрать фразу про "второй подъезд".

Указывайте сроки и стоимость.

Спасибо.

14 лет назад
yurg
Yurg 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа сделана, спасибо.
Хороший заказчик, оплату произвел вовремя... рекомендую

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад