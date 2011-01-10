Разработать дизайн и сделать резиновую верстку сайта-визитки.
Требуется правка шаблона джумла.
Ищется мастер готовый отредактировать шаблон джумла магазина молодёжной одежды.
Нужен опытный и творческий человек.
Шаблон установлен. Есть образец сайта на который смотреть.
Сроки сжатые.
Предложения прошу в личку.
Вот некоторые подробности:
http://www.sklep.house.pl это донор стиля,
http://house39.ru это наш подопечный)))
хочу достигнуть похожести))
На моем шаблоне надо поменять фон на тот который у поляков.
также необходимо отредактировать толщину и цвет линий обрамляющих модули.
поставить логотип и поменять цвета основных линий в шаблоне. установить размеры картинок как у поляков. вот практически что требуется.
Заявки фрилансеров
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