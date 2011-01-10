Требуется правка шаблона джумла.

Ищется мастер готовый отредактировать шаблон джумла магазина молодёжной одежды.

Нужен опытный и творческий человек.

Шаблон установлен. Есть образец сайта на который смотреть.

Сроки сжатые.

Предложения прошу в личку.

Вот некоторые подробности:

http://www.sklep.house.pl это донор стиля,

http://house39.ru это наш подопечный)))

хочу достигнуть похожести))

На моем шаблоне надо поменять фон на тот который у поляков.

также необходимо отредактировать толщину и цвет линий обрамляющих модули.

поставить логотип и поменять цвета основных линий в шаблоне. установить размеры картинок как у поляков. вот практически что требуется.