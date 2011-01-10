На основе дизайна сайта требуется под тем же стилем, частью иконок, логотипа, сделать дизайн блога. за счет этого цена должна быть ниже обычной. я даю структуру, основу дизайна - грубо говоря, а с вас нужно налепить будет :)

цена и портфолио плиз