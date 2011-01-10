Есть дизайн phpMyDirectory. Задача в подгонке его под следующую версию движка. Просто чтобы шаблон работал корректно во всех браузерах. Подправить валидность кода шаблона. Все. Дизайн ...
Дизайн блога
На основе дизайна сайта требуется под тем же стилем, частью иконок, логотипа, сделать дизайн блога. за счет этого цена должна быть ниже обычной. я даю структуру, основу дизайна - грубо говоря, а с вас нужно налепить будет :)
цена и портфолио плиз
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