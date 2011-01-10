Дизайн блога

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Закрыт17 заявок242 просмотра

На основе дизайна сайта требуется под тем же стилем, частью иконок, логотипа, сделать дизайн блога. за счет этого цена должна быть ниже обычной. я даю структуру, основу дизайна - грубо говоря, а с вас нужно налепить будет :)

цена и портфолио плиз

14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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