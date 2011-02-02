Только Москва. Работа удалённая, но надо будет явится к нам в офис (Москва, м. Спортивная) Требуется дизайнер для проекта сайта интернет магазина. Особенность такая, что сайт должен выполнять функцию как интернет-магазина, ...
Дизайн
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
В настоящий момент, мне в команду нужно несколько специалистов, которые смогут реализовать проект/ы.
В первую очередь я буду обращать внимание на портфолио, затем на отзывы. У вас так же должен быть открыт банковский счет (поскольку некоторые проекты я буду оплачивать именно банковским переводом).
Самые главные критерии, по которым будут оцениваться работы - качество и соответствие срокам.
Связаться со мной можно любым способом.
С уважением, Анна.
Выбранный исполнитель
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