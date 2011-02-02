Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

В настоящий момент, мне в команду нужно несколько специалистов, которые смогут реализовать проект/ы.

В первую очередь я буду обращать внимание на портфолио, затем на отзывы. У вас так же должен быть открыт банковский счет (поскольку некоторые проекты я буду оплачивать именно банковским переводом).

Самые главные критерии, по которым будут оцениваться работы - качество и соответствие срокам.

Связаться со мной можно любым способом.

С уважением, Анна.