Дизайн

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен62 заявки638 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

В настоящий момент, мне в команду нужно несколько специалистов, которые смогут реализовать проект/ы.

В первую очередь я буду обращать внимание на портфолио, затем на отзывы. У вас так же должен быть открыт банковский счет (поскольку некоторые проекты я буду оплачивать именно банковским переводом).

Самые главные критерии, по которым будут оцениваться работы - качество и соответствие срокам.

Связаться со мной можно любым способом.

С уважением, Анна.

14 лет назад
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$300
5 дней
Отлично поработали с Галиной. Все работы были сделаны в сроки, учтены необходимые изменения. Галина полностью оправдывает информацию, указанную в профиле. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничая с Анной, вы получите четкое ТЗ, все необходимые материалы, помощь и постоянную связь. Очень рекомендую к сотрудничеству и буду рада продолжению рабочих отношений!

Заявки фрилансеров

Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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