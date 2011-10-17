Создание коллажа

Необходимо выполнить коллаж.

Из фотографий портретов сотрудников ~200-250 фото, выполнить коллаж портрет руководителя.

В коллаж должны войти фотографии всех сотрудников, возможно повторение фотографий в коллаже.

Примеры работ во вложенных файлах.

Формат и качество: достаточное для печати изображения на А3 без артифактов.

Исходные данные только в приват после заключения договоренности.

Срок окончания работ 10 ноября.

Оплата по факту выполнения, СПб наличка, другие города переводом.

Возможно заключение Договора или безопасная сделка.

Прошу Вам присылать стоимость и примеры работ до 22 октября.