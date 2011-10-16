Тема автоматические ворота м заборы, предложения в личку, если все понравиться будут еще заказы. Размеры ширина на всю страницу высота 40% окна браузера
Коллаж на магнит
Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города.
Работы должны быть яркими, интересными, прикольными
Макет должен бить в стилі (фото ниже) но гораздо лучше.
На выходе нужен PSD с отдельным слоем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Создать чертеж крепления антенны. Есть фотографии здания.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт14 лет назад
Взять за основу данное изображение http://narod.ru/disk/28650281001/6x3_bullet_little.rar.html и сделать его под другим ракурсом подобно ракурсу букв http://s2.ipicture.ru/uploads/20111017/kbnCRNjV.jpg То есть мы смотрим на модем и на обрывки бумаги под угломЗавершен14 лет назад
Требуется разработать карту проезда по адресу Большой Толмаческий переулок дом 5 нравится вот эта http://www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html От Вас цены и срокиЗавершен14 лет назад
Нужен Илюстратор задание в приложениеИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать 26 типовых шапок как тут (http://consulting-blog.com.ua/, где написано "Актуальный блог о консалтинговых услугах") для подобных сайтов. Для того, кто дружит с фотошопом тут работы на 20 минут. ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт в коричневых тонах. В центре страницы крутится слайдшоу. Нужно сделать три слайда. На каждом слайде должны присутствовать картинки и текст(заголовок и заглушка(lorem...)). Компания занимается поставкой пива, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад
нужна картинка для печати на формате примерно а2. картинка-фон для плаката во вложении. нужно разместить на ней такой текст: "100% арабіка Натуральна кава Зупинись. ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать 4 картинки для главной страници сайта веб-студии. Подробности по почтеИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо перерисовать логотип (точнее всю картинку - логотип+фон (хотя фон можно подобрать готовый). Пример в приложении. 100% все то же самое, но надпись на русском языке. Качество достаточное что бы можно было печатать на ...Завершен14 лет назад