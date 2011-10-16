Коллаж на магнит

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки421 просмотр

Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города.

Работы должны быть яркими, интересными, прикольными

Макет должен бить в стилі (фото ниже) но гораздо лучше.

На выходе нужен PSD с отдельным слоем.

14 лет назад
roksa
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров