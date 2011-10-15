нужна картинка для печати на формате примерно а2. картинка-фон для плаката во вложении. нужно разместить на ней такой текст: "100% арабіка Натуральна кава Зупинись. ...
Клипарты (слайды) на сайт
Здравствуйте!
Есть сайт в коричневых тонах. В центре страницы крутится слайдшоу. Нужно сделать три слайда. На каждом слайде должны присутствовать картинки и текст(заголовок и заглушка(lorem...)).
Компания занимается поставкой пива, воды, соков, чая, кофе.
1. Продукция - картинка, на которой отображены продукция(все бутылочки в ряд, не только пиво, но и соки воды и тд), которую поставляет компании и текст о том, что компания поставляет продукцию.
Вот сайты компаний-производителей, дистрибьюторов которых является данная компания:
У меня есть книжка от моспиво, в которой есть прямо такая фотка, но оцифровать ее не получится. В любом случае скрин могу сделать, если необходимо.
2. Оборудование - картинка, с кучей кранов для пива и текстом про оборудование и его обслуживание.
Вот хорошая картинка: http://lori.ru/1446549
Нужно грамотно расположить на ней текст, чтобы все это сочеталось с дизайном сайта.
3. Логистика - картинка с картой. Компания доставляет пиво и тд по Сам.обл. и Ульяновск. обл.
Нужно показать, что компания работает в этих регионах. В общем самое главное карта, остальное на Ваш вкус.
Если у Вас есть идеи и тд предлагайте.
Оставляйте предложения здесь с ценами и сроками.
Ссылку на сайт и разговаривать с потенциальным исполнителем буду сегодня после 19 по мск.
Заявки фрилансеров
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