Клипарты (слайды) на сайт

Здравствуйте!

Есть сайт в коричневых тонах. В центре страницы крутится слайдшоу. Нужно сделать три слайда. На каждом слайде должны присутствовать картинки и текст(заголовок и заглушка(lorem...)).

Компания занимается поставкой пива, воды, соков, чая, кофе.

1. Продукция - картинка, на которой отображены продукция(все бутылочки в ряд, не только пиво, но и соки воды и тд), которую поставляет компании и текст о том, что компания поставляет продукцию.

Вот сайты компаний-производителей, дистрибьюторов которых является данная компания:

http://www.sabmillerrus.ru/

http://www.mospivo.ru/

http://www.suninterbrew.ru/

У меня есть книжка от моспиво, в которой есть прямо такая фотка, но оцифровать ее не получится. В любом случае скрин могу сделать, если необходимо.

2. Оборудование - картинка, с кучей кранов для пива и текстом про оборудование и его обслуживание.

Вот хорошая картинка: http://lori.ru/1446549

Нужно грамотно расположить на ней текст, чтобы все это сочеталось с дизайном сайта.

3. Логистика - картинка с картой. Компания доставляет пиво и тд по Сам.обл. и Ульяновск. обл.

Нужно показать, что компания работает в этих регионах. В общем самое главное карта, остальное на Ваш вкус.

Если у Вас есть идеи и тд предлагайте.

Оставляйте предложения здесь с ценами и сроками.

Ссылку на сайт и разговаривать с потенциальным исполнителем буду сегодня после 19 по мск.