Нужно сделать 26 типовых шапок как тут (http://consulting-blog.com.ua/, где написано "Актуальный блог о консалтинговых услугах") для подобных сайтов. Для того, кто дружит с фотошопом тут работы на 20 минут. ...
Нужна иллюстрация
Нужен Илюстратор задание в приложение
Заявки фрилансеров
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