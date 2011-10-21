Требуется нарисовать карту проезда

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Завершен10 заявок280 просмотров

Требуется разработать карту проезда по адресу Большой Толмаческий переулок дом 5 нравится вот эта

http://www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html

От Вас цены и сроки

14 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

komarenok
Андрей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Очень довольна сотрудничеством — работа выполнена в срок и безупречно. Рекомендую)
Благодарю за предоставленную работу. Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

komarenok
Андрей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад