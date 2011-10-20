Магазин на Amiro.CMS

Здравствуйте. Мне нужно создать сайт-портфолио по профилю моей деятельности. Сам я менеджер проектов. Честно говорю, что создал бы сам, да совсем нет на это времени, ибо работаю буквально целыми днями. Столкнулся с тем, что такой ...