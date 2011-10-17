Создание сайта для певицы

Здравствуйте! Требуется создание сайта "под ключ" для исполнительницы песен - сайт-визитка. ТЗ еще формируем. Дизайн, верстка, натяжка на движок (желательно - Joomla, WP. Принимаются пожелания по другому, подходящему движку). Возможно,красивый флеш-элемент, который бы не мешал скорости работы сайта. По функционалу необходимо, чтобы можно было прослушивать песни на сайте, просматривать видео, независимо от канала Ютуб, красиво оформленная фотогалерея. Отдельным пунктом - корректно оформленный сайт под SEO Бюджет 350 $.

Требуется добросовестный, ответственный и талантливый исполнитель, который не боится что-то обработать или доработать, принять во внимание пожелания.