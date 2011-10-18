Интернет магазин строительных материалов
Свадебный салон
Необходимо разработать сайт для салона свадебных и вечерних платьев. Этот сайт должен быть хорошо посещаемый, который легко найти, на который приятно посмотреть и который хочется посетить еще не раз в дальнейшем.
Помимо того, что сайт должен быть красивым, у него должен быть удобный интерфейс чтобы я сама могла его "заполнять" по мере необходимости фотографии новых коллекций, новости, фотогаллерию "Наших невест" и контакты салона. Все эти ссылки должны быть на главной странице.
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