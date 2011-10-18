Сайт аналог interfax.by

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок197 просмотров

Интересует сколько будет стоить разработка сайта с функциональностью и разделами аналогичными сайту www.interfax.by, а также срок разработки.

14 лет назад
likemusic
Валерий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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