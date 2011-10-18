Требуется собрать сайт знакомств с видео-чатом

Требуется собрать сайт знакомств с сайтом видео-чата в мультиязычный сервер.

То есть, со всеми базовыми функциями как на популярных сайтах знакомств и видео – чатов.

Детального ТЗ нет готового.

Полное ТЗ будет доработано вместе с исполнителем.

Большим есть факт разработки подобной системы.

Опыт в данной сфере, а также демо работ желательны

вот пример сайтов

http://www.livedatesearch.com/ http://love.mail.ru/ http://www.loversplanet.ru/onlinechat/

http://www.pof.com/ http://rusmodel.tv/ http://room227.net/ http://www.vichatter.net/

http://www.globevids.com/ http://videochat.ru/ http://video-girl.tv/default.aspx

http://www.spychat.ru/docs/func_help.html http://chatik.tv/

Общие пожелания:

- Учитывать СЕО-оптимизацию

- "Чистый" код

- Опыт разработки крупных проектов

- Логическое мышления

Прошу указывать цену и срок выполнения.

После принятия заявки с фрилансером заключается договор и регистрируется в Арбитраже. Оплата производится с кошелька на кошелек.

PS:

- мне нужен человек, который способен сделать поставленную задачу, работать будем вместе

- мне нужен человек, который минимум 5 часов в сутки в онлайне

- не ищу исполнителя, который сделает всё это за 100 у.е., как показывает практика в итоге ничего хорошего

- не ищу исполнителя, который срочно просит предоплату и куда-то внезапно пропадает, болеет и т.п.

- не ищу исполнителя, который нанимает других исполнителей, как показывает практика, в итоге ничего хорошего.

Т.е. в идеале ищу человека, который бы мне постоянно помогал по функционалу, писал,/дополнял модули. Все за разумную оплату и сроки.

Мои координаты [email protected] моб. тел. +380982238008