Интернет магазин строительных материалов
Требуется собрать сайт знакомств с видео-чатом
Требуется собрать сайт знакомств с сайтом видео-чата в мультиязычный сервер.
То есть, со всеми базовыми функциями как на популярных сайтах знакомств и видео – чатов.
Детального ТЗ нет готового.
Полное ТЗ будет доработано вместе с исполнителем.
Большим есть факт разработки подобной системы.
Опыт в данной сфере, а также демо работ желательны
вот пример сайтов
http://www.livedatesearch.com/ http://love.mail.ru/ http://www.loversplanet.ru/onlinechat/
http://www.pof.com/ http://rusmodel.tv/ http://room227.net/ http://www.vichatter.net/
http://www.globevids.com/ http://videochat.ru/ http://video-girl.tv/default.aspx
http://www.spychat.ru/docs/func_help.html http://chatik.tv/
Общие пожелания:
- Учитывать СЕО-оптимизацию
- "Чистый" код
- Опыт разработки крупных проектов
- Логическое мышления
Прошу указывать цену и срок выполнения.
После принятия заявки с фрилансером заключается договор и регистрируется в Арбитраже. Оплата производится с кошелька на кошелек.
PS:
- мне нужен человек, который способен сделать поставленную задачу, работать будем вместе
- мне нужен человек, который минимум 5 часов в сутки в онлайне
- не ищу исполнителя, который сделает всё это за 100 у.е., как показывает практика в итоге ничего хорошего
- не ищу исполнителя, который срочно просит предоплату и куда-то внезапно пропадает, болеет и т.п.
- не ищу исполнителя, который нанимает других исполнителей, как показывает практика, в итоге ничего хорошего.
Т.е. в идеале ищу человека, который бы мне постоянно помогал по функционалу, писал,/дополнял модули. Все за разумную оплату и сроки.
Мои координаты [email protected] моб. тел. +380982238008
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