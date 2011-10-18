Интернет-магазин

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок609 просмотров

Необходимо создать интернет-магазин на joomla, с личным кабинетом, возможностью обновления цен и выгрузкой заказов в одном из распространенных форматах,

с возможностью добавлять товары и редактировать их,

каталог товар с несколькими уровнями вложенности.

Joomla
13 лет назад
apolenary
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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