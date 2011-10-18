Интернет магазин строительных материалов
Интернет-магазин
Необходимо создать интернет-магазин на joomla, с личным кабинетом, возможностью обновления цен и выгрузкой заказов в одном из распространенных форматах,
с возможностью добавлять товары и редактировать их,
каталог товар с несколькими уровнями вложенности.
Заявки фрилансеров
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