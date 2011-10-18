Необходимо создать интернет-магазин на joomla, с личным кабинетом, возможностью обновления цен и выгрузкой заказов в одном из распространенных форматах, с возможностью добавлять товары и редактировать их, каталог товар с несколькими уровнями вложенности.
Интернет-магазин охранных систем на Webasyst
Срочно разработать интернет-магазин охранных систем на Shop-Script c индивидуальными требованиями.
Выполнить дизайн+верстку+программирование+наполнение на данной системе. Сроки 3 недели. Оплата производится по факту выполнения работ (результаты показывать на демо хостинге), обсуждается. Подробнее о проекте при личном контакте в skype.
Просьба писать тем у кого есть хороший опыт работы с данной системой и соответственно портфолио. Работать нужно оперативно, результат каждый день, далее будут новые поручения исходя из результатов выполненных работ.
Заявки фрилансеров
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