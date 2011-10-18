Интернет-магазин охранных систем на Webasyst

Срочно разработать интернет-магазин охранных систем на Shop-Script c индивидуальными требованиями.

Выполнить дизайн+верстку+программирование+наполнение на данной системе. Сроки 3 недели. Оплата производится по факту выполнения работ (результаты показывать на демо хостинге), обсуждается. Подробнее о проекте при личном контакте в skype.

Просьба писать тем у кого есть хороший опыт работы с данной системой и соответственно портфолио. Работать нужно оперативно, результат каждый день, далее будут новые поручения исходя из результатов выполненных работ.