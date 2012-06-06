busytrade

Максим Рыжков busytrade

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настроить проект на фреймворке с использованием smarty

    Необходимо произвести настройку проекта: доска объявлений по лодкам и яхтам. Система является фреймворком с использованием шаблонизации smarty, поэтому знание smarty на отлично приветствуется. -Установка и настройка на хостинге основной системы с функционалом -Русификация языкового файла в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание сео статей для сайта финансового бюро

    Ищу талантливого копирайтера в области финансов, банковской сферы. Необходимо написание сео текстов на страницы сайта, а так же помощь в ведении блога на сайте по тематике кредитования, инвестиций. Важно: быть на связи по скайпу или ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать seo тексты для сайта финансвого бюро

    Ищу талантливого копирайтера в области финансов, банковской сферы. Необходимо написание сео текстов на страницы сайта, а так же помощь в ведении блога на сайте по тематике кредитования, инвестиций. Важно: быть на связи по скайпу или ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка сайта на системе NetCat

    Ищется человек, который хорошо знает систему NetCat. По запросу необходима техническая поддержка: работа с версткой (актуализация под браузеры, а так же реструктуризация структур страниц на сайте и т.д.), модернизация имеющегося функционала, устранение багов. Для связи ...

    NetCat
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить сайт на Yii фреймворке

    $50

    Добрый день, необходимо настроить сайт на yii фреймворке, возникли проблемы с подключением к бд, суть в том что нужно было поменять одну версию сайта на другую, в ходе замены и перетаскивания папок на фтп произошел ...

    Yii
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Команда для разработки и развития игровых сайтов

    Требуется команда удаленных специалистов с опытом разработки и продвижения игровых проектов, которая сможет разработать, наполнить, монетизировать и развивать далее сеть сайтов игровой тематики как на русском так и на английском языках + сторонние, примеры подобных ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и программирование игрового сайта

    $350

    Добрый день, ищу хорошего верстальщика со знанием программирования (PHP+AJAX+MySQL+HTML5), для настройки игрового проекта (флеш игры+доп направления, сайт на английском языке). Необходимо сверстать структуру сайта по имеющимся примерам (без псд), общаясь со мной в скайпе, запрограммировать ...

    PHPMySQLHTMLAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна поискового сервиса

    $2000

    Необходимо разработать дизайн поискового сервиса, например, по современному не хуже чем http://www.trulia.com/, с проработкой внутренних интерфейсов пользовательской (ЛК) и административной частями проекта, оптимизированный и под планшетники и популярные мобильные устройства (ОС) с точки зрения просмотра ...

    Верстка макета
    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно доделать/сделать магазин на Оpencart

    $700

    Ищу надежного исполнителя, который быстро может писать плагины-модули под опенкарт, умеет верстать валидно, пунктуальный. Очень важно стрессоустойчивый, задачи стоят не тривиальные. Подробнее о проекте при личном контакте.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на Opencart

    $800

    Необходимо в течении 2 недель реализовать интернет-магазин с индивидуальными требования на Opencart, сделать верстку на движок, сделать установку и настройку доп. модулей, возможно запрограммировать то чего нет. Вы должны знать данную систему управления на отлично ...

    OpenCart
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка страниц на webasyst

    $300

    Срочно нужен опытный верстальщик под webasyst со знанием PHP, JS, Smarty, Photoshop. Необходимо сверстать оставшиеся страницы для интернет-магазина, интегрировать в CMS, работа в паре с программистом, в целом хочется чтобы вы могли то что не успевает ...

    PHPWebasystPhotoshop
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист (веб-приложений, сайтов)

    $150

    Ищу надежного, молодого и конечно одаренного программиста из Украины со знанием: PHP, MySQL, AJAX, CSS+HTML, XML, Photoshop, шаблонизатор Smarty. Знание сторонних технологий приветствуется. Необходимо будет разрабатывать и развивать модули (веб-приложения) под CMS (интернет-магазинов). Важно быть ...

    PHPMySQLHTMLCSSAjaxPhotoshop
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание seo-текстов - тематика Кипр

    $200

    Срочно ищем талантливого копирайтера, со знанием seo, который может быстро адаптироваться к смене тематики, для наполнения интернет-проекта (туризм и недвижимость на Кипре) уникальным seo контентом (новости, статьи, обзоры, описания, соглашения…по запросу), знание нтмл на уровне ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать сайт кассы взаимопомощи

    $500

    Необходимо разработать легкий, красивый промо-дизайн (возможно переработать имеющиеся наброски) и программный механизм (скрипт) для проекта - международная касса взаимопомощи, проект не сложный, смысл будет понятен сразу, пример подобного проекта http://goldline.pro (математическую модель можно проследить) с ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать psd макеты в html+css+js

    $100

    Срочно сверстать ряд psd макетов для сайта, вы должны иметь опыт работы со сложной версткой, оперативно выполнять поставленные задачи и конечно кроссбраузерно. ТЗ: Центр сайта 1000 (пример 003.ru, auto.ru) фоновая заливка металлическая крошка. В псд для главной ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать дизайн блоков-баннеров для сайта

    $100

    Необходимо разработать 3 блока-баннера для шапки интернет-магазина + элементы корзины товаров. Подробнее при личном контакте. Требуется ответственный подход с чувством стиля. Сроки 2-3 дня.

    Баннер для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет-магазин охранных систем на Shop-script

    $500

    Срочно разработать интернет-магазин охранных систем на Shop-Script Webasyst c индивидуальными требованиями. Выполнить дизайн+верстку+программирование+наполнение на данной системе. Сроки 3 недели. Оплата производится по факту выполнения работ (результаты показывать на демо хостинге), обсуждается. Подробнее о проекте при личном ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на Joomla+VirtualMart

    $350

    Необходимо в сжатые сроки сделать интернет-магазин на последней версии Joomla+VirtualMart, оптимизировать скорость загрузки страниц. Дизайн планируется сверстать из данных наработок (в виде набросков джипег) и примеров сайтов, где имеются идеи.CSV импорт, экспорт товаров, загрузка файлов ...

    Joomla
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна поискового сервиса

    $1500

    Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин охранных систем на Webasyst

    $500

    Срочно разработать интернет-магазин охранных систем на Shop-Script c индивидуальными требованиями. Выполнить дизайн+верстку+программирование+наполнение на данной системе. Сроки 3 недели. Оплата производится по факту выполнения работ (результаты показывать на демо хостинге), обсуждается. Подробнее о проекте при личном контакте ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
UlianFree
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Разработать дизайн блоков-баннеров для сайта
Сотрудничеством довольна, и очень! Адекватный, вменяемый заказчик и ,что немаловажно, с креативным мышлением, требовательный и знает что хочет получить - это упрощает задачу неленивым. Четкая постановка задач. Оплата в полном объеме. Приятно сотрудничать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Необходимо было разработать дизайн 3х блоков-баннеров для шапки интернет-магазина, а так же графический элемент товарной корзины (иконку), Юлия выполнила поставленые задачи быстро и на мой взгляд очень профессионально, произвела впечатление адекватного и ответственного исполнителя, за что выражаю огромную благодарность, Могу сказать точно, что такого рода специалистов трудно найти, но бывают в жизни подарки судьбы, надеюсь, что и дальше будем работать. Юля желаю тебе успехов во всех начинаниях. Рекомендую – оперативно – доступно – качественно! Спасибо.
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jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Копирайтер на проект
С заказчиком легко и удобно общаться, всегда на связи, отвечает на любые вопросы, касающиеся дела, оплачивает работу сразу после проверки. Если возникают сложности по ходу выполнения проекта, Максим всегда поможет с реализацией задачи. Сотрудничать с ним одно удовольствие.
Просто копирайтеров полно в сети интернет, а опытных немного, Евгения относиться к числу Опытных копирайтеров, что подтвердилось при выполнение моего заказа на разработку промо текста компании, очень доволен сотрудничеством, все сделано в сжатые сроки и креативно, идейный багаж впечатляет. Буду и дальше работать с Евгенией! Творческих успехов и побольше хороших заказчиков!
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