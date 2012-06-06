Необходимо произвести настройку проекта: доска объявлений по лодкам и яхтам. Система является фреймворком с использованием шаблонизации smarty, поэтому знание smarty на отлично приветствуется. -Установка и настройка на хостинге основной системы с функционалом -Русификация языкового файла в ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу талантливого копирайтера в области финансов, банковской сферы. Необходимо написание сео текстов на страницы сайта, а так же помощь в ведении блога на сайте по тематике кредитования, инвестиций. Важно: быть на связи по скайпу или ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Ищу талантливого копирайтера в области финансов, банковской сферы. Необходимо написание сео текстов на страницы сайта, а так же помощь в ведении блога на сайте по тематике кредитования, инвестиций. Важно: быть на связи по скайпу или ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищется человек, который хорошо знает систему NetCat. По запросу необходима техническая поддержка: работа с версткой (актуализация под браузеры, а так же реструктуризация структур страниц на сайте и т.д.), модернизация имеющегося функционала, устранение багов. Для связи ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, необходимо настроить сайт на yii фреймворке, возникли проблемы с подключением к бд, суть в том что нужно было поменять одну версию сайта на другую, в ходе замены и перетаскивания папок на фтп произошел ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется команда удаленных специалистов с опытом разработки и продвижения игровых проектов, которая сможет разработать, наполнить, монетизировать и развивать далее сеть сайтов игровой тематики как на русском так и на английском языках + сторонние, примеры подобных ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $350
Добрый день, ищу хорошего верстальщика со знанием программирования (PHP+AJAX+MySQL+HTML5), для настройки игрового проекта (флеш игры+доп направления, сайт на английском языке). Необходимо сверстать структуру сайта по имеющимся примерам (без псд), общаясь со мной в скайпе, запрограммировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $2000
Необходимо разработать дизайн поискового сервиса, например, по современному не хуже чем http://www.trulia.com/, с проработкой внутренних интерфейсов пользовательской (ЛК) и административной частями проекта, оптимизированный и под планшетники и популярные мобильные устройства (ОС) с точки зрения просмотра ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $700
Ищу надежного исполнителя, который быстро может писать плагины-модули под опенкарт, умеет верстать валидно, пунктуальный. Очень важно стрессоустойчивый, задачи стоят не тривиальные. Подробнее о проекте при личном контакте.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $800
Необходимо в течении 2 недель реализовать интернет-магазин с индивидуальными требования на Opencart, сделать верстку на движок, сделать установку и настройку доп. модулей, возможно запрограммировать то чего нет. Вы должны знать данную систему управления на отлично ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Срочно нужен опытный верстальщик под webasyst со знанием PHP, JS, Smarty, Photoshop. Необходимо сверстать оставшиеся страницы для интернет-магазина, интегрировать в CMS, работа в паре с программистом, в целом хочется чтобы вы могли то что не успевает ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Ищу надежного, молодого и конечно одаренного программиста из Украины со знанием: PHP, MySQL, AJAX, CSS+HTML, XML, Photoshop, шаблонизатор Smarty. Знание сторонних технологий приветствуется. Необходимо будет разрабатывать и развивать модули (веб-приложения) под CMS (интернет-магазинов). Важно быть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Срочно ищем талантливого копирайтера, со знанием seo, который может быстро адаптироваться к смене тематики, для наполнения интернет-проекта (туризм и недвижимость на Кипре) уникальным seo контентом (новости, статьи, обзоры, описания, соглашения…по запросу), знание нтмл на уровне ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо разработать легкий, красивый промо-дизайн (возможно переработать имеющиеся наброски) и программный механизм (скрипт) для проекта - международная касса взаимопомощи, проект не сложный, смысл будет понятен сразу, пример подобного проекта http://goldline.pro (математическую модель можно проследить) с ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Срочно сверстать ряд psd макетов для сайта, вы должны иметь опыт работы со сложной версткой, оперативно выполнять поставленные задачи и конечно кроссбраузерно. ТЗ: Центр сайта 1000 (пример 003.ru, auto.ru) фоновая заливка металлическая крошка. В псд для главной ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо разработать 3 блока-баннера для шапки интернет-магазина + элементы корзины товаров. Подробнее при личном контакте. Требуется ответственный подход с чувством стиля. Сроки 2-3 дня.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Срочно разработать интернет-магазин охранных систем на Shop-Script Webasyst c индивидуальными требованиями. Выполнить дизайн+верстку+программирование+наполнение на данной системе. Сроки 3 недели. Оплата производится по факту выполнения работ (результаты показывать на демо хостинге), обсуждается. Подробнее о проекте при личном ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $350
Необходимо в сжатые сроки сделать интернет-магазин на последней версии Joomla+VirtualMart, оптимизировать скорость загрузки страниц. Дизайн планируется сверстать из данных наработок (в виде набросков джипег) и примеров сайтов, где имеются идеи.CSV импорт, экспорт товаров, загрузка файлов ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1500
Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Срочно разработать интернет-магазин охранных систем на Shop-Script c индивидуальными требованиями. Выполнить дизайн+верстку+программирование+наполнение на данной системе. Сроки 3 недели. Оплата производится по факту выполнения работ (результаты показывать на демо хостинге), обсуждается. Подробнее о проекте при личном контакте ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад