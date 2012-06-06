Необходимо было разработать дизайн 3х блоков-баннеров для шапки интернет-магазина, а так же графический элемент товарной корзины (иконку), Юлия выполнила поставленые задачи быстро и на мой взгляд очень профессионально, произвела впечатление адекватного и ответственного исполнителя, за что выражаю огромную благодарность, Могу сказать точно, что такого рода специалистов трудно найти, но бывают в жизни подарки судьбы, надеюсь, что и дальше будем работать. Юля желаю тебе успехов во всех начинаниях. Рекомендую – оперативно – доступно – качественно! Спасибо.