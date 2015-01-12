Написание сео статей для сайта финансового бюро

Здравствуйте. Нужно наполнить сайт контентом Тематика: дизайн, мебель, строительство, ремонт Подробное описание здесь: http://nedvizgimost.su/2015/01/работа-рерайтеру/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать яркие интересные картинки) Все, что будет требоваться: 1) рерайт\копирайт 2) Подобрать картинки 3) Опубликовать. Оплата — Qiwi или ...
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Ищу талантливого копирайтера в области финансов, банковской сферы. Необходимо написание сео текстов на страницы сайта, а так же помощь в ведении блога на сайте по тематике кредитования, инвестиций. Важно: быть на связи по скайпу или телефону, иметь опыт написания текстов в данной сфере (как с русского на английский так и в обратном направлении) и сео оптимизации страниц сайта, пунктуальность, креативность, доступные цены. Жду интересных предложений.
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