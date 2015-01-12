Написание сео статей для сайта финансового бюро

Ищу талантливого копирайтера в области финансов, банковской сферы. Необходимо написание сео текстов на страницы сайта, а так же помощь в ведении блога на сайте по тематике кредитования, инвестиций. Важно: быть на связи по скайпу или телефону, иметь опыт написания текстов в данной сфере (как с русского на английский так и в обратном направлении) и сео оптимизации страниц сайта, пунктуальность, креативность, доступные цены. Жду интересных предложений.