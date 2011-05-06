Копирайтер на проект

Ищу талантливого копирайтера, со знанием seo, который может быстро адаптироваться к смене тематики текстов, для наполнения проекта уникальным seo контентом (новости, статьи, обзоры, описания, соглашения...по запросу), знание нтмл на уровне контент-менеджера, английский приветствуется. Необходима ежемесячная поддержка, развитие информационного поля проекта под моим руководством. Если вы умеете хорошо писать на разные темы, но Вас еще не выбрали, есть шанс получить возможность проявить себя, пишите, предлагайте примеры. Обязательно иметь для контакта skype. Рассматриваю только долгосрочное сотрудничество.