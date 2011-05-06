Копирайтер на проект

$150
КопирайтингЗавершен15 заявок510 просмотров
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Ищу талантливого копирайтера, со знанием seo, который может быстро адаптироваться к смене тематики текстов, для наполнения проекта уникальным seo контентом (новости, статьи, обзоры, описания, соглашения...по запросу), знание нтмл на уровне контент-менеджера, английский приветствуется. Необходима ежемесячная поддержка, развитие информационного поля проекта под моим руководством. Если вы умеете хорошо писать на разные темы, но Вас еще не выбрали, есть шанс получить возможность проявить себя, пишите, предлагайте примеры. Обязательно иметь для контакта skype. Рассматриваю только долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
busytrade
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$150
Просто копирайтеров полно в сети интернет, а опытных немного, Евгения относиться к числу Опытных копирайтеров, что подтвердилось при выполнение моего заказа на разработку промо текста компании, очень доволен сотрудничеством, все сделано в сжатые сроки и креативно, идейный багаж впечатляет. Буду и дальше работать с Евгенией! Творческих успехов и побольше хороших заказчиков!
С заказчиком легко и удобно общаться, всегда на связи, отвечает на любые вопросы, касающиеся дела, оплачивает работу сразу после проверки. Если возникают сложности по ходу выполнения проекта, Максим всегда поможет с реализацией задачи. Сотрудничать с ним одно удовольствие.
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