Нужны новостники (рерайт) на стабильную работу

КопирайтингЗакрыт6 заявок303 просмотра
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Требуются новостники-рерайтеры на стабильную работу.

Тематика новостная. Оплата средняя.

Стучать по icq: 578793297

13 лет назад
haserk
Хасан 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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