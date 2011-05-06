Нужны новостники (рерайт) на стабильную работу

Нужны несколько человек для качественного рерайта финансовых новостей. Каждая новость 100-1000 симв. Новости необходимо будет отслеживать в течении и дня и как можно быстрее писать "свою версию" и добавлять на сайт. Оперативность играет не маловажную роль! ...