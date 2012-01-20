Копирайтер постоянно

Требуется копирайтер, который может писать много, постоянно, грамотно, 100% уникально и интересно. Без бреда и воды. Темы несложные: двери, мебель и т.д.

Оплата возможна за знаки или оклад.

От вас - примеры работ, цена за 1000 знаков. Если оклад, то дневная и месячная норма и сколько хотите зарплату.

Предложения больше 1.5 долларов/1000 знаков не рассматриваются.

Всем спасибо заранее.