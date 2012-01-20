Копирайтер постоянно

Требуется ещё один помощник. Здравствуйте, требуется помощник для написания текстов. Цена ниже 1 у.е. за 1000 знаков. Кто заинтересован высылайте пример одной работы (1000 знаков) в личку. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер, который может писать много, постоянно, грамотно, 100% уникально и интересно. Без бреда и воды. Темы несложные: двери, мебель и т.д.
Оплата возможна за знаки или оклад.
От вас - примеры работ, цена за 1000 знаков. Если оклад, то дневная и месячная норма и сколько хотите зарплату.
Предложения больше 1.5 долларов/1000 знаков не рассматриваются.
Всем спасибо заранее.
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