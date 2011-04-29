Нужен копирайтер на удаленку, тема: СЕО

Добрый день. Требуется ньюсмейкер для проекта по психологии. Обязанности - поиск новостей о психологии и всё что с ней связано. Требования: 1. Новости должны быть об ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (Российской) психологии 2. Объём особой роли не играет, но должен быть не менее ...