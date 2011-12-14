Доброго времени суток!

Требуются копирайтеры для написания не сложных статей объемом порядка 1500-2000 символов по шаблону.

Оплата за 1 статью фиксированная - 55 русских рублей.

Требования:

1. Точно соблюдать шаблон написания статей.

2. Приложить любое фото по теме в нормальном качестве.

3. Грамотность, скорость работы.

Работы очень много. Если будете делать оперативно, то каждую неделю смогу обеспечивать заданием хоть на 100 статей.

Пишите на почту [email protected] (Евгения). Вам сразу будет дана оплачиваемая статья на пробу.