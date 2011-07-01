Рерайтер (удаленно)

Мы- компания ТРЕТО, занимаемся продажей итальянской плитки и камня, наш сайт www.treto.ru

На сайте мы представляем свой продукт фотографиями и текстом. Над графической частью работает фотокорректор, а вот коррекция текстов ведется не профессионально. Тексты в основном пишут бренд-менеджеры. Но не все сильны в написании текстов, а некоторые сотрудники живут в Европе и уже "забывают" язык. Получается что нужно переводить с иммигрантского русского на русский.

Работа сдельная. Ориентируемся на стоимость 100 слов = 100 рублей.

Объемы будут расти.

Решение о сотрудничестве принимаем только на основании тестового задания. Успешному кандидату выполнение задания будет оплачено. Форма оплаты любая.

Тестовое задание

Избавьте текст от «воды» и ни чего незначащих слов. Должна быть четкая, понятная, легкая для понимания информация. Hам нужны не смысловые, а стилистические и орфографические исправления – для легкости чтения.

Текст

Необыкновенная фактура травертина, похожая на элитные сорта дерева, «изъеденные» временем, была и остаётся любимым отделочным материалом в италии на протяжении почти трёх тысячелетий. В античные времена этот кальцит называли «камнем из Тибура» или lapis tiburtinus.

Интересно то, что травертин называют камнем императора. Такое название он получил благодаря тому, что он считался престижным, так как им в основном отделывали императорские постройки. Одной из известнейших построек из травертина является один из самых больших и известных театров в древнем Риме, который построил император Август.

Один из самых знаменитых примеров использования травертина – Колизей. Он был построен из мрамора, цемента и травертина.

Все самые Известнейшие памятники римской архитектуры которые остаются актуальными по своей красоте и органичному дизайну и по сей день выполнены из этого камня. Театр Марчелло, амфитеатр Колизей, вилла императора Адриана и другие исторические памятники – визитная карточка не только романской архитектуры, но и визитка тибертинуса, из которого они были построены. Тибертинус постепенно кочуя по языковым дорогам, превратился в травертин.

Работы присылайте на [email protected]. Будут вопросы – пишите в мой чат eugarova.treto.ru