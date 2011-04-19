Удаленный журналист (рерайтер, копирайтер)

На портал о планшетных компьютерах (iPad, Apple, Android) требуется рерайтер для ведения новостной ленты на постоянную работу. Рерайт + постинг на сайт. Требования: * Опыт рерайта * Вы хотя бы немного разбираетесь в тематике компьютеров (iPad, Apple, Android), ...
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Крупному, трастовому интернет ресурсу (регистрация СМИ) требуются удаленные журналисты.
Оплата вебмани.
График свободный.
Опыт работы с Яндекс.Новости приветствуется!
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