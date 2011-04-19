Удаленный журналист (рерайтер, копирайтер)

$1000
КопирайтингЗакрыт65 заявок1020 просмотров
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Крупному, трастовому интернет ресурсу (регистрация СМИ) требуются удаленные журналисты.

Оплата вебмани.

График свободный.

Опыт работы с Яндекс.Новости приветствуется!

13 лет назад
ivankuprin
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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