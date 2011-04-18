Требуется рерайтер на постоянную работу

Уважаемые фрилансеры!

Есть необходимость в рерайтере на постоянной основе.

Обязанности:

Каждый день (с понедельника по пятницу, исключая праздники) выполнять рерайт двух новостей на тему образования по 1200-1300 знаков без пробелов каждая. Итого в месяц ~40 новостей.

Ссылки на те материалы, которые надо будет рерайтить, будут высылаться по электронной почте.

Результат также надо будет отправлять на почтовый ящик. Если исходная заметка больше, чем нужен итоговый результат, надо взять только главные мысли, а если меньше, чем нужно — слегка «полить воды» на тему конкретной новости. В итоговом тексте вполне возможно использование цитат из исходного.

На данном этапе оплата маленькая — 1000 рублей в месяц. В ближайшие месяцы предполагается увеличение.

Если кандидат нас утроит в полной мере, то вполне возможен торг.

Нам нужен работник на долгий период.

Тестовое задание

Выполните рерайт данного текста http://izvmor.ru/article_12016.html.

Результат высылайте на почту [email protected].

Всем спасибо за внимание.