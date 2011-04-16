Рерайтинг/копирайтинг

Здравствуйте,

требуются помощники по рерайтингу/копирайтингу.

Только для людей, желающих качественно выполнять свою работу. Ищу людей позитивных, дружелюбных. Зависть, озлобленность, афера - проходят мимо - на нюх не переношу.

Если чего-то не знаете в проф. сфере - не беда, помогу разобраться. Но в работе я строгая, предупреждаю сразу.

Прошу оставлять заявки с указанием:

1. Ваши темы

2. Ссылки на примеры работ по указанным темам

3. Желаемые расценки

4. График работы

5. Объем суточных работ

Прошу оставлять заявки только в Вакансии. Не засоряйте ЛС пожалуйста.