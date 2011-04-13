Копирайтер технических статей, контент-менеджер

КопирайтингЗакрыт4 заявки243 просмотра
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Требуется копирайтер на технические статьи.

Основная работа - это создание технических статей на темы компьютерных программ, текстов на сайты с графическим приложением.

Например, есть задача сделать инструкция по использованию программы OpenVPN с картинками.

Соответственно вам нужно будет:

1) установить программу OpenVPN, подключиться к OpenVPN серверу;

2) для каждого шага сделать скриншоты экрана, аккуратно вырезать их для вставки на сайт;

3) написать техническую статью с использованием картнок-скриншотов;

4) выложить эту статью на сайте через специальный редактор (обычная форма ввода как, например, в Wordpress)

Вам понадобятся следующие навыки:

1) информативность и краткость написания статьи;

2) html, css - основы знания тегов;

3) photoshop - минимальные знания вставки текста, вырезания картинки;

4) технический склад ума, точность, аккуратность, ответственность.

Дополнительные темы статей, к примеру: программа VMWare для виртуализации нескольких ОС; создание новых подключений в Windows.

Вы должны быть очень ответственным человеком и иметь большое желание создавать потрясающие статьи с картинками.

Не пишите в личные сообщения. Указывайте подобный опыт, приветствуются ссылки на портфолио по заданной области.

13 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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