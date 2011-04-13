Копирайтер технических статей, контент-менеджер

Требуется рерайтер: грамотный, ответственный и трудолюбивый человек, в обязанностях которого будет наполнение нескольких сайтов (в настоящее время это авто-мото тематика). Желаемое количество знаков (без пробелов) за месяц - 300 тыс. Оплата - от 1,5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер на технические статьи.
Основная работа - это создание технических статей на темы компьютерных программ, текстов на сайты с графическим приложением.
Например, есть задача сделать инструкция по использованию программы OpenVPN с картинками.
Соответственно вам нужно будет:
1) установить программу OpenVPN, подключиться к OpenVPN серверу;
2) для каждого шага сделать скриншоты экрана, аккуратно вырезать их для вставки на сайт;
3) написать техническую статью с использованием картнок-скриншотов;
4) выложить эту статью на сайте через специальный редактор (обычная форма ввода как, например, в Wordpress)
Вам понадобятся следующие навыки:
1) информативность и краткость написания статьи;
2) html, css - основы знания тегов;
3) photoshop - минимальные знания вставки текста, вырезания картинки;
4) технический склад ума, точность, аккуратность, ответственность.
Дополнительные темы статей, к примеру: программа VMWare для виртуализации нескольких ОС; создание новых подключений в Windows.
Вы должны быть очень ответственным человеком и иметь большое желание создавать потрясающие статьи с картинками.
Не пишите в личные сообщения. Указывайте подобный опыт, приветствуются ссылки на портфолио по заданной области.
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