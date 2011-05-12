Требуется ньюсмейкер

Добрый день Уважаемые участники! Необходим на постоянную работу в офис ценный сотрудник в оязанности которого будет входить: Работа-мечта, для тех, кто любит общаться в соц. сетях и на форумах. 1. Написание текстов для сайтов (в основном медицинских) 2. Введение ...