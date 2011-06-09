Журналисты в онлайн издание

КопирайтингЗакрыт50 заявок2727 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шаблонные заявки сразу отклоняются.

Просьба писать самостоятельно и только после прочтения PayMent

Требуются сотрудники на утренние часы, дневное, вечернее и ночное время.

Работа организована таким образом - Есть редакторское задание, вы пишите по конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она автоматически всё оформляет. Не надо изменять размеры картинок, выравнивать текст и прочее.

У журналиста работа - писАть. Над другими задачами уже подумали программисты и разработчики.

Категории - Политика Мир Экономика Общество Происшествия Спорт Авто Наука и техника Культура Светская жизнь

Любовь и Отношения

Удаленная работа на основе плана

5 новостей в день, 25 новостей в неделю (7 дней)

Предлагается 2 выходных дня в любой из дней по желанию

Работа в заранее оговоренное время.

Важно:

• знание информационного поля (события за последние полгода-год), умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые факты

• умение излагать информацию простым, доступным языком

• базовые навыки публикации текстов в интернете

• стабильный доступ в интернет

Вся информация об оплате в прикреплённом документе. Если система работы вас не устраивает, не надо писать своё мнение по этому поводу. У нас всё отлично работает и развивается.

Если вы ознакомились с документом об оплате и всей представленной здесь информации, пишите в ICQ 391735408

Или Skype: fonos.ru

При том, заявка здесь должна быть оставлена, иначе кандидатура не рассматривается!

http://NewsEra.ru/

13 лет назад
protasevich
Вероника 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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