Журналисты в онлайн издание

Требуется копирайтер, рерайтер на сайт для ведения блога. Коротко о нас: Занимаемся разработкой сайтов, продвижением. Одним из проектов является сайт fan-tom.ru. Требования: Грамотность, уникальность текстов не менее 95%, креативность, творческий подход, умение самостоятельно находить информацию для рерайта. Личные качества: Ответственность, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблонные заявки сразу отклоняются.
Просьба писать самостоятельно и только после прочтения PayMent
Требуются сотрудники на утренние часы, дневное, вечернее и ночное время.
Работа организована таким образом - Есть редакторское задание, вы пишите по конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она автоматически всё оформляет. Не надо изменять размеры картинок, выравнивать текст и прочее.
У журналиста работа - писАть. Над другими задачами уже подумали программисты и разработчики.
Категории - Политика Мир Экономика Общество Происшествия Спорт Авто Наука и техника Культура Светская жизнь
Любовь и Отношения
Удаленная работа на основе плана
5 новостей в день, 25 новостей в неделю (7 дней)
Предлагается 2 выходных дня в любой из дней по желанию
Работа в заранее оговоренное время.
Важно:
• знание информационного поля (события за последние полгода-год), умение самостоятельно находить, анализировать и компилировать информацию, определять наиболее значимые факты
• умение излагать информацию простым, доступным языком
• базовые навыки публикации текстов в интернете
• стабильный доступ в интернет
Вся информация об оплате в прикреплённом документе. Если система работы вас не устраивает, не надо писать своё мнение по этому поводу. У нас всё отлично работает и развивается.
Если вы ознакомились с документом об оплате и всей представленной здесь информации, пишите в ICQ 391735408
Или Skype: fonos.ru
При том, заявка здесь должна быть оставлена, иначе кандидатура не рассматривается!
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