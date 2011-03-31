Требуется автор статей по автомобильной тематике

Для нового сайта, который будет посвящен автомобильной тематике, требуется ОПЫТНЫЙ автор статей, отлично разбирающийся в теме, НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Ключевые моменты:

1) Оплата за каждую статью – 150 WMR, расчет в конце каждого месяца. Размеры статьи – от 2500 символов . На апрель – 15 статей, дальше объемы будут расти.

2) Требуются высококачественные интересные ПРАКТИЧЕСКИЕ информационные статьи. В статьях необходимо грамотно употреблять ключевые словосочетания

3) Статьи публикуются автором самостоятельно на сайте с CMS Bitrix, к каждой статье подготавливаются и вставляются тематические картинки, так что опыт работы с разными CMS, как и опыт обработки картинок обязателен.

Требования к соискателям:

- отличное знание автомобильной тематики, так как ядром сайта будут статьи по теме "своими руками" - нужно будет писать адекватные практические пошаговые инструкции, обязателен личный опыт обращения с "железными конями"

- грамотный русский язык

- успешный опыт написания информационных статей по ключевым словам

- опыт работы с CMS (создание, редактирование, форматирование записей, вставка картинок)

- умение подготавливать и публиковать изображения на сайте (найти или самостоятельно сделать (сфотографировать) тематическую картинку к статье и обрезать ее в любом графическом редакторе)

Если все это относится к Вам, нужно будет выполнить небольшое тестовое задание. Надеюсь, Вы не подумаете, что это все затевается ради выманивания 2K символов уникального текста :). Тестовое задание оплачивается - 50%.

Рассматриваем только полноценные заявки с полным описанием (краткое резюме, навыки, опыт работы, портфолио, отзывы заказчиков и т.п.)

Примерные будущие темы статей:

Покраска автомобиля своими руками

Сварка кузова автомобиля своими руками

Ремонт радиатора автомобиля своими руками

Оклейка автомобилей пленкой своими руками