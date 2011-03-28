Редактор на сайт-каталог программ по айфонам

Добрый день!

Требуется человек, способный хорошо и интересно вести сайт-каталог программ по Iphone.

Требования:

1. Наличие айфона (обязательно!) и свободного времени на тестирование приложений.

2. Способность писать полноценные обзоры, с личными впечатлениями (также обязательно).

2. Грамотная письменная речь.

3. Пунктуальность.

Плюс - знание cms Wordpress. Если раньше не работали, не страшно, дадим подробную инструкцию. Сложного ничего нет.

Обязанности:

7 постов в неделю, ~1000-1500 знаков б.п.

К каждому посту нужно приложить 3-5 скриншотов, найти видео на ютубе, ссылка на приложение в айтюнс

Оплата:

Примерно 1$,5-2 за 1000 символов б.п. Испытательный срок - две недели. Если все устроит - долгосрочное сотрудничество. Оплата в WMR, если есть острая необходимость, возможно другими способами. Если есть реальный интерес и преимущества (отличное владение тематикой, время для личного тестирования по) - размер оплаты в разумных пределах обсуждаем.