Нужен ведущий нескольких блогов на blogspot.com

1. Требуется копирайтер для написания статей на постоянной основе который постоянно на связи, и готов оперативно выполнять все задания. в основном нужно писать в свободной форме на основе англоязычных статей. тематика: мода, красота, макияж, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот описание этого сервиса понятным языком - http://lurkmore.ru/Blogspot.com
Нужно вести минимум 10 блогов. Тематика блогов - любая, на ваш выбор, кроме порно и прочего. Можете писать туда все что угодно.
2-3 поста в месяц
Язык - только английский, писать самостоятельно.
Объем статьи - от 2-3 предложений и больше.
Желательно вставлять туда картинки, хотя бы иногда
Периодически нужно будет вставлять рекламную статью. Тексты рекламных статей я буду давать.
Заявки принимаются от людей, имеющих минимум 5 положительных отзывов и ни одного отрицательного.
Оплата будет происходить ежемесячно, работа примерно на полгода, может на дольше
Пишите вашу цену за 100 постов.
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