Нужен ведущий нескольких блогов на blogspot.com

КопирайтингЗакрыт2 заявки303 просмотра
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Вот описание этого сервиса понятным языком - http://lurkmore.ru/Blogspot.com

Нужно вести минимум 10 блогов. Тематика блогов - любая, на ваш выбор, кроме порно и прочего. Можете писать туда все что угодно.

2-3 поста в месяц

Язык - только английский, писать самостоятельно.

Объем статьи - от 2-3 предложений и больше.

Желательно вставлять туда картинки, хотя бы иногда

Периодически нужно будет вставлять рекламную статью. Тексты рекламных статей я буду давать.

Заявки принимаются от людей, имеющих минимум 5 положительных отзывов и ни одного отрицательного.

Оплата будет происходить ежемесячно, работа примерно на полгода, может на дольше

Пишите вашу цену за 100 постов.

13 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
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