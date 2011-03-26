Нужен корректор

Требуются на работу - Журналист, редактор, корректор, копирайтер, рерайтер Суть работы: нахождение статей, их рерайт и публикация на сайте. Организация занимается санкционированными рассылками (то есть, рассылает статьи, на которые люди сами подписались) нам нужны писатели, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо читать текст в статьях на сайтах и находить ошибки.
Жду от вас примерные цены за работу. И пару слов почему вы хороший корректор.
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