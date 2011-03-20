Издательский дом «Феникс» приглашает писателей!

Одно из крупнейших издательств России приглашает к сотрудничеству талантливых профессиональных писателей, имеющих опыт публикации своих произведений. Издательство специализируется главным образом на выпуске высококачественной учебной и популярной литературы.

Нам интересна следующая тематика:

- историческая литература;

- литература по спорту, фитнесу, медицине, психологии, воспитанию и развитию детей;

- литература по кинематографу, музыке, другим видам искусства;

- учебная литература по всем направлениям;

- книги о бизнесе, пиаре, маркетинге и т.д;

- научно-популярная, страноведческая литература.

Мы также готовы рассмотреть интересные предложения по любым темам и направлениям в рамках популярной литературы.

Главное - чтобы произведения были интересны, актуальны и написаны хорошим языком, с глубоким знанием темы. Мы печатаем книги, содержащие только новую и подлинную информацию.

Ждем от вас интересных предложений, тем, идей!

ВНИМАНИЕ: В настоящий момент особый интерес представляет для нас книга о Ростове (конкретная формулировка на усмотрение автора) – о самом городе, его истории, достопримечательностях, культуре, интересных местах, знаменитых людях и т.д.

ВНИМАНИЕ: В настоящий момент особый интерес представляет для нас создание учебника/самоучителя по арабскому языку с прилагающимися аудиоуроками.

ВНИМАНИЕ: К участию в проекте приглашаются только опытные авторы, издававшие свои книги по аналогичной тематике ранее.

Высокий стабильный гонорар, выплачиваемый полностью сразу же по выходу книги, 100% аналогичную прибыль со всех допечаток книги и высокое качество издания Ваших произведений гарантируем!

Присылайте свои предложения мне на почту- [email protected].

Информацию обо мне и моей редакции Вы можете найти здесь:

http://www.phoenixrostov.ru/publishing/editors/20/contacts/

ВНИМАНИЕ: Это официальный проект издательского дома «Феникс». Мы просим Вас не поддаваться уловкам мошенников, выдвигающих проекты под именем нашего издательства и требующим предоплаты. В их предложениях фигурирует адрес - [email protected] .