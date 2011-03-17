Тематика: Бизнес (Отраслевая аналитика) Обязанности: поиск фото и аналитических стаьей в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (hi-tech, металлургия, страхование, банкинг, недвижимость, нефтянка, энергетика, экономика), затем переделка текста и заголовок статьи своими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер, предпочтительно девушка, т.к. нужно будет писать статьи для женского интернет журнала.
Цена за 1-у статью 30р
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен копирайтер. Оплата 30/1000 зн. Тематика разнообразная.Копирайтинг77 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Ищу постера в новый блог someshit.ru. Слоган блога "экстракт интересного веба", что подразумевает знание новых мемов, последних новинок hi-tech и всего, что может быть интересно. Ориентироваться в материале можно на такие ресурсы, как likecool.com или ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужен человек для ведения раздела на новостном сайте о недвижимости. Рерайтинг. Раздел - строительство домов, отделка, необычное (интересуют темы: экологические дома, необычная архитектура, как построить дачный домик, наружная отделка домов, из чего можно построить ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу контент-менеджера для форекс-блога. Задача: самостоятельный поиск материалов, написание статьей, обзоров, докладов, новостей (естественно, уникального материала) на форекс тематику. Начальный бюджет на всю работу $ 150/месяц. Если работа будет устраивать - буду повышать бюджет/объёмы. Требование к ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужно писать небольшие уникальные новости-тексты от 1000 символов . Можно перевод/рерайт зарубежных статей. Работа постоянная. Начинать можно уже сегодня. Жду от вас предложений. Оплата один раз в неделю по Webmoney Предложения можно сразу в ...Копирайтинг74 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов по 4500-5500 знаков. От вас стоимость за 1000 знаков. Предложения только сюда.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужно писать небольшие уникальные новости-тексты от 300 до 1200 символов (около 100 штук в месяц). Оплата 1$ за одну новость. Работа постоянная. Skype: misyulyadenis Начинать можно уже сегодня. Жду от вас ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищем автора статей для айти блогов. Работа постоянная, удаленная. В неделю требуется 2-3 статьи. В качестве подтверждения опыта работы - размещенные статьи на хабре(обязательно), компьютере, роеме и прочих онлайн айти изданиях. За статью мы готовы платить от $20(краткий обзор) ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требования: - Отличное знание тематики; - Опыт работы на форумах; - Грамотный русский язык; - Умение вести диалог.Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад