Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужно писать небольшие уникальные новости-тексты от 1000 символов . Можно перевод/рерайт зарубежных статей.

Работа постоянная.

Начинать можно уже сегодня. Жду от вас предложений.

Оплата один раз в неделю по Webmoney

Предложения можно сразу в персональные сообщения.