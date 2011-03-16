Тематика: Бизнес (Отраслевая аналитика) Обязанности: поиск фото и аналитических стаьей в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (hi-tech, металлургия, страхование, банкинг, недвижимость, нефтянка, энергетика, экономика), затем переделка текста и заголовок статьи своими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужно писать небольшие уникальные новости-тексты от 1000 символов . Можно перевод/рерайт зарубежных статей.
Работа постоянная.
Начинать можно уже сегодня. Жду от вас предложений.
Оплата один раз в неделю по Webmoney
Предложения можно сразу в персональные сообщения.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен копирайтер. Оплата 30/1000 зн. Тематика разнообразная.Копирайтинг77 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Ищу постера в новый блог someshit.ru. Слоган блога "экстракт интересного веба", что подразумевает знание новых мемов, последних новинок hi-tech и всего, что может быть интересно. Ориентироваться в материале можно на такие ресурсы, как likecool.com или ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов по 4500-5500 знаков. От вас стоимость за 1000 знаков. Предложения только сюда.Завершен13 лет назад
- $100
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужно писать небольшие уникальные новости-тексты от 300 до 1200 символов (около 100 штук в месяц). Оплата 1$ за одну новость. Работа постоянная. Skype: misyulyadenis Начинать можно уже сегодня. Жду от вас ...Завершен13 лет назад
Ищем автора статей для айти блогов. Работа постоянная, удаленная. В неделю требуется 2-3 статьи. В качестве подтверждения опыта работы - размещенные статьи на хабре(обязательно), компьютере, роеме и прочих онлайн айти изданиях. За статью мы готовы платить от $20(краткий обзор) ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требования: - Отличное знание тематики; - Опыт работы на форумах; - Грамотный русский язык; - Умение вести диалог.Копирайтингнет заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянной основе требуются блого-писатели на различные темы. Желателен копирайтинг, но рерайтинг в разумных пределах (или смесь одного с другим) также подходит. Сообщайте, пожалуйста, цену за 100 постингов (давайте введём меру измерения - 1 постинг, который будет ...Завершен13 лет назад
Требуются журналисты на сайт. Обзор новостей интернета.Все новости будут браться с определенных источников. Все необходимые программы предоставляются. Оплата ежемесячно. Нацеленны на долгосрочное сотрудничество. Время, потраченное в день примерно 20 - 30 минут. Колонки: 1. Новости интернета ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Требуются грамотные рерайтеры для длительного сотрудничества. Темы самые различные. Оплата по факту, Вебмани. Указываете пожалуйста цены, объем в сутки, "свои" темы.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад