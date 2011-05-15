Блоггер (coolhunter)

Здравствуйте!

Ищу постера в новый блог someshit.ru. Слоган блога "экстракт интересного веба", что подразумевает знание новых мемов, последних новинок hi-tech и всего, что может быть интересно.

Ориентироваться в материале можно на такие ресурсы, как likecool.com или существующий контент блога someshit.ru.

Что делать?

1. отправлять на модерацию от 1 поста в день

2. самостоятельно писать вводный и полный текст поста (не более 500 символов полная версия), придумывать заголовок и оставлять ссылку на источник — все остальные технические задачи не ваша головная боль

Схема работы:

1. Автору (после небольшого тестового задания, см. ниже) выдаем аккаунт на сайте

2. Автор присылает материалы на модерацию

3. Публикация прошедшего модерацию материала

4. Опубликованный материал оплачивается в оговоренный срок в обозначенном размере

Тестовое задание:

Прежде всего прошу вас выполнить тестовое задание.

Пришлите один материал, которым бы вы продолжили ряд публикаций на Самшите.

Это может быть все, что угодно, что не выбьется из его обычного контента.

Помимо тестового задания от вас хотелось бы получить цену за один такой пост и какую конкретно категорию вы хотели бы вести?

Пишите любые вопросы в личные сообщения или на [email protected]