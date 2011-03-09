Начинающим копирайтерам постоянное сотрудничество

КопирайтингЗакрыт22 заявки573 просмотра
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Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества.

Суть - необходим копирайт статей по психологии.

Объём - 2000-3000 знаков без пробелов.

Первоначально будут отобраны 2-4 копирайтера

Количество - около 2-3 статьи в неделю от каждого.

Темы - в основном будут предоставлены, возможно часть на свободные темы.

Преимущество - отдается начинающим копирайтерам.

Оплата - не более 30 рублей за 1000 б/п.

Периодичность оплаты - раз в неделю за весь выполненный объем.

Условия отбора - предлагаю всем заинтересованным лицам отписать в проект, а получив предварительное "добро", написать тестовую статью на заданную тему.

В случае одобрения - оплачиваю эту статью, и мы согласовываем план дальнейших действий.

Все предложения по вашим ценам и сроками написания одной статьи пишите в проект (заявки скрыты).

Прошу внимательно читать проект, и откликаться только тех, кто соглашается с приведенными условиями.

Спасибо за понимание.

13 лет назад
vizufon
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
shelma1979
Наталья 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
milkashokolad74
Карина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
za_dorinka
Татьяна 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$1
Gweni
Лена 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1
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