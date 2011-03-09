Начинающим копирайтерам постоянное сотрудничество

Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.) Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте. Работы много! Оплата сдельная! Главное, писать: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества.
Суть - необходим копирайт статей по психологии.
Объём - 2000-3000 знаков без пробелов.
Первоначально будут отобраны 2-4 копирайтера
Количество - около 2-3 статьи в неделю от каждого.
Темы - в основном будут предоставлены, возможно часть на свободные темы.
Преимущество - отдается начинающим копирайтерам.
Оплата - не более 30 рублей за 1000 б/п.
Периодичность оплаты - раз в неделю за весь выполненный объем.
Условия отбора - предлагаю всем заинтересованным лицам отписать в проект, а получив предварительное "добро", написать тестовую статью на заданную тему.
В случае одобрения - оплачиваю эту статью, и мы согласовываем план дальнейших действий.
Все предложения по вашим ценам и сроками написания одной статьи пишите в проект (заявки скрыты).
Прошу внимательно читать проект, и откликаться только тех, кто соглашается с приведенными условиями.
Спасибо за понимание.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интернет проекту требуются писатели с чувством юмора для создания качественного контента, способные описать стандартные предложения (ресторан, боулинг, салон красоты) с юмором. Приветствуется креатив, большой полет фантазии. Сотрудничество предполагается на длительной основе. Для начала примерно от 10 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
На неограниченный срок на сайт 6years.net требуется контент менеджер. Сайт медицинской тематики и создан в помощь студентам. Основные требования к выкладываемому контенту: текст уникальный (копирайт/качественный рерайт) паблик файлы с уникальными описаниями Возможен дополнительный заработок на ф.о. Рассматриваю предложения с ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Для одного из наших проектов требуется копирайтер на немецком языке. Сайт связан с сервисом для взрослых, так что если вас это смущает – не пишите. Моя цена 4 доллара 1000 знаков без пробелов + бонус. На ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Порталу "Новости Мира" требуются авторы с опытом и без него. Работа удаленная. Занятость 1-2 часа в день. Принципы работы: 1) находим свежие интересные новости на пространствах Интернета, 2) переписываем текст так, чтобы уникальность статьи была выше 83% по версии ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется контент-менеджер со знанием английского. Обязанности: -перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения) -поиск интересных материалов, их перевод и публикация на сайте Требования: -высокая продуктивность -достаточное знание английского -ответственность -быстрый интернет -желание работать -работы много, так что ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Крупной компании нужны рерайтеры для постоянной удаленной работы. Пожалуйста, присылайте Ваши резюме на [email protected].Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен человек для постоянного размещения новостей/обзоров/статей в блог игровой тематики. Суть работы: 1. Я предоставляю вам материал темы написания новости(в основном эту будут англо-язычные источники и вам будет нужно написать статью опираясь на исходник) 2. Вы публикуете статью ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется копирайтер по тематике SEO смысл достаточно поверхностного характера, главное по теме и грамотно плачу $1,5 за 1к знаков без пробелаКопирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата еженедельно.. Рабочее время ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад