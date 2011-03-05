Требуется контент-менеджер на постоянку.

Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.) Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте. Работы много! Оплата сдельная! Главное, писать: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется контент-менеджер со знанием английского.
Обязанности:
-перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения)
-поиск интересных материалов, их перевод и публикация на сайте
Требования:
-высокая продуктивность
-достаточное знание английского
-ответственность
-быстрый интернет
-желание работать
-работы много, так что совмещать еще что-то не получиться
Условия:
Работа удаленно, з\п от 10 000р. в месяц, с последующей перспективой постоянного и значительного увеличения, а также, карьерный рост.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Крупной компании нужны рерайтеры для постоянной удаленной работы. Пожалуйста, присылайте Ваши резюме на [email protected].Копирайтинг41 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен человек для постоянного размещения новостей/обзоров/статей в блог игровой тематики. Суть работы: 1. Я предоставляю вам материал темы написания новости(в основном эту будут англо-язычные источники и вам будет нужно написать статью опираясь на исходник) 2. Вы публикуете статью ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется копирайтер по тематике SEO смысл достаточно поверхностного характера, главное по теме и грамотно плачу $1,5 за 1к знаков без пробелаЗакрыт13 лет назад
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата еженедельно.. Рабочее время ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нахожусь в поиске 2-х помощников: 1 – Рерайтер. Нужен ручной рерайт. Допускаются небольшие орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. Обработанный текст может быть на 500 знаков больше или меньше. Главное, чтобы была законченная мысль статьи. Исходники ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Поиск попирайтеров геймеров онлайн игр Требования: стаж, знания, жаргон в играх; умение вести блоги, придумывать интересные темы по игре ... Перечень игр: 1) World of Warcraft 2) Lineage 2 3) Perfect World 4) RF-online 5) ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Компания работает в области строительства и ремонта. Требуется SEO-копирайтер для наполнения контента (убеждение поискового робота максимально «заметить» данный сайт в Интернет-пространстве). Рерайт наш исходник (наши ключевые слова) 1 уе за 1000 ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Есть 2 проекта по продвижению сайтов Нужен копирайтер, а возможно даже 2 Желательно в Питере чтобы с оплатой проблем не было Но можно и из других городов Ася 391856219 скайп disigner5 Обращайтесь!!!Закрыт13 лет назад
- $50
Нужен копирайтер с отличным чувством юмора и навыками работы в Фотошопе . Владение английским: не обязательно, но умение понимать смысл прочитанного – Преимущество. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Перевод текстов, редактирование изображений, занесение данных на вебсайт. РАСПИСАНИЕ: 1 раз ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад