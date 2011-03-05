Требуется контент-менеджер на постоянку.

КопирайтингЗакрыт25 заявок702 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется контент-менеджер со знанием английского.

Обязанности:

-перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения)

-поиск интересных материалов, их перевод и публикация на сайте

Требования:

-высокая продуктивность

-достаточное знание английского

-ответственность

-быстрый интернет

-желание работать

-работы много, так что совмещать еще что-то не получиться

Условия:

Работа удаленно, з\п от 10 000р. в месяц, с последующей перспективой постоянного и значительного увеличения, а также, карьерный рост.

13 лет назад
ilya62
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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