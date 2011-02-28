Копирайтеры-геймеры онлайн-игр для блогов

Компания работает в области строительства и ремонта. Требуется SEO-копирайтер для наполнения контента (убеждение поискового робота максимально «заметить» данный сайт в Интернет-пространстве). Рерайт наш исходник (наши ключевые слова) 1 уе за 1000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поиск попирайтеров геймеров онлайн игр
Требования: стаж, знания, жаргон в играх; умение вести блоги, придумывать интересные темы по игре ...
Перечень игр:
1) World of Warcraft
2) Lineage 2
3) Perfect World
4) RF-online
5) Rappelz
Пишите какую игру потяните
планируется по 2-3 копирайтера на одну игру
Повторюсь обязательно нужна практика в играх
поверхностное знание и "я научюсь" – не подходит
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