Копирайтеры-геймеры онлайн-игр для блогов

КопирайтингЗакрыт5 заявок583 просмотра
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Поиск попирайтеров геймеров онлайн игр

Требования: стаж, знания, жаргон в играх; умение вести блоги, придумывать интересные темы по игре ...

Перечень игр:

1) World of Warcraft

2) Lineage 2

3) Perfect World

4) RF-online

5) Rappelz

Пишите какую игру потяните

планируется по 2-3 копирайтера на одну игру

Повторюсь обязательно нужна практика в играх

поверхностное знание и "я научюсь" – не подходит

13 лет назад
IvanFeniks
Иван 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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