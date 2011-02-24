Требуется автор статей на постоянную работу

КопирайтингЗакрыт11 заявок329 просмотров
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Тип работы 1. Написание небольших статей (обзоров, пресс-релизов) (от 1000 символов). Заказы поставляются ежедневно (3-15 статей), сроки - обед следующего дня. В заказе указывается название статьи и ключевые слова, которые нужно употребить. Стоимость одной статьи = 30 рублей. Расчет посредством WebMoney 2 раза в месяц.

Тип работы 2. Написание информационных статей от 2000 символов по ключевым словам. Стоимость одной статьи = 45 рублей.

Схема работы. Вы получаете аккаунт в системе Мегаплан, через которую контент-менеджер отправляет задания (с подробным описанием и сроками исполнения). У каждого задания указаны бонусы (в рублях), которые записываются в Мегаплане, на основе этих данных и выплачивается з/п.

Требования:

- ежедневное присутствие в сети

- грамотный русский язык

- интересная подача материала

- навыки SEO-копирайтинга

Не надо оставлять заявки и указывать, сколько вы берете за 1000 символов! Интересуют только заявки от тех, кто готов взяться КОНКРЕТНО за эту работу!

13 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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