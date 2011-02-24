Требуется автор статей на постоянную работу

Тематическому сайту требуется контент менеджер+рирайт. Основные обязанности: ежедневно обновлять новости, источники есть. Рирайт статей 10-12 в неделю. 1-2 интервью по телефону в неделю. Заполнение периодической информацией других разделов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тип работы 1. Написание небольших статей (обзоров, пресс-релизов) (от 1000 символов). Заказы поставляются ежедневно (3-15 статей), сроки - обед следующего дня. В заказе указывается название статьи и ключевые слова, которые нужно употребить. Стоимость одной статьи = 30 рублей. Расчет посредством WebMoney 2 раза в месяц.
Тип работы 2. Написание информационных статей от 2000 символов по ключевым словам. Стоимость одной статьи = 45 рублей.
Схема работы. Вы получаете аккаунт в системе Мегаплан, через которую контент-менеджер отправляет задания (с подробным описанием и сроками исполнения). У каждого задания указаны бонусы (в рублях), которые записываются в Мегаплане, на основе этих данных и выплачивается з/п.
Требования:
- ежедневное присутствие в сети
- грамотный русский язык
- интересная подача материала
- навыки SEO-копирайтинга
Не надо оставлять заявки и указывать, сколько вы берете за 1000 символов! Интересуют только заявки от тех, кто готов взяться КОНКРЕТНО за эту работу!
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