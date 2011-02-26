Срочно нужен рерайтер(ы)

Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Знания html, php, css – приветствуются.. Оплата почасовая – для начала 40 руб/час.. через неделю – 50 руб/час.. оплата 2 раза ...