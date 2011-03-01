Контент-менеджер

Нахожусь в поиске 2-х помощников:

1 – Рерайтер. Нужен ручной рерайт. Допускаются небольшие орфографические и пунктуационные ошибки в тексте. Обработанный текст может быть на 500 знаков больше или меньше. Главное, чтобы была законченная мысль статьи. Исходники предоставляются в текстовом файле. Тематики – самые разные. Объем: от 20 000 зн. б.п. в сутки и больше. Стабильно 5 дней в неделю за исключением официальных праздничных дней. Уникальность – 91% и больше.

2 – Новостник. Задача: делать рерайт новостей. После рерайта должна получатся новость объемом 1000 зн. (плюс-минус 100 зн.). Исходники предоставляются. Тематики – самые разные. Объем: от 15 000 зн. в сутки и больше. Стабильно 5 дней в неделю за исключением официальных праздничных дней. Уникальность – 95% и больше.

Мини-резюме, цену за 1000 зн. и ссылки на ваши работы сбрасывайте в личку. Также не забудьте указать, на какую вакансию претендуете.