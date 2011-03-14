Требуются писатели (Юмор, сатира, пародия)

Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.) Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте. Работы много! Оплата сдельная! Главное, писать: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет проекту требуются писатели с чувством юмора для создания качественного контента, способные описать стандартные предложения (ресторан, боулинг, салон красоты) с юмором. Приветствуется креатив, большой полет фантазии.
Сотрудничество предполагается на длительной основе. Для начала примерно от 10 работ в месяц.
Оплата по статейно. Знаки не считаем. Средний объем от 1000 до 1500.
Оплата только за качественный контент.
Писатели уровня "сяду – нащёлкаю" оплату получать не будут.
Если работа нравится автор получает деньги за свою статью и пишет дальше. Если статья не качественная она отправляется в топку без оплаты. Доработки статей "без проблем".
Первый заказ без предоплаты.
Если Ваша статья нравится и мы договариваемся о цене то Вы начинаете работать.
Для рассмотрения вашей кандидатуры вышлите на [email protected] шуточную (прикольную) рекламу-пародию услуги, объекта сферы услуг.
Ресторан, Салон – красоты, Тур агентство, Боулинг, Автосервис, и т.д. на выбор.
Смысл пародии.
Есть услуга или объект сервиса. Нам нужно ее разрекламировать. Дать описание услуги/объекта, как здорово воспользоваться этой услугой.
Обязательно должен быть броский заголовок, но не очень длинный. (Только сегодня ...) (Новинка...)
Плюс описание как это все «круто». Статья должна быть в формальном стиле как настоящая реклама.
Читатель должен с первых строк должен попасть в непонятку. "Это что, типа прикол?" , а
последующее чтиво должно повеселить его подтвердить его догадку.
Авторам лучших работ будет предложено сотрудничество.
Обязательно указывайте сроки, цены, пожелания.
Внимательно читайте текст, в нем найдете ответы на большинство своих вопросов.
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