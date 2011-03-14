Требуются писатели (Юмор, сатира, пародия)

Интернет проекту требуются писатели с чувством юмора для создания качественного контента, способные описать стандартные предложения (ресторан, боулинг, салон красоты) с юмором. Приветствуется креатив, большой полет фантазии.

Сотрудничество предполагается на длительной основе. Для начала примерно от 10 работ в месяц.

Оплата по статейно. Знаки не считаем. Средний объем от 1000 до 1500.

Оплата только за качественный контент.

Писатели уровня "сяду – нащёлкаю" оплату получать не будут.

Если работа нравится автор получает деньги за свою статью и пишет дальше. Если статья не качественная она отправляется в топку без оплаты. Доработки статей "без проблем".

Первый заказ без предоплаты.

Если Ваша статья нравится и мы договариваемся о цене то Вы начинаете работать.

Для рассмотрения вашей кандидатуры вышлите на [email protected] шуточную (прикольную) рекламу-пародию услуги, объекта сферы услуг.

Ресторан, Салон – красоты, Тур агентство, Боулинг, Автосервис, и т.д. на выбор.

Смысл пародии.

Есть услуга или объект сервиса. Нам нужно ее разрекламировать. Дать описание услуги/объекта, как здорово воспользоваться этой услугой.

Обязательно должен быть броский заголовок, но не очень длинный. (Только сегодня ...) (Новинка...)

Плюс описание как это все «круто». Статья должна быть в формальном стиле как настоящая реклама.

Читатель должен с первых строк должен попасть в непонятку. "Это что, типа прикол?" , а

последующее чтиво должно повеселить его подтвердить его догадку.

Авторам лучших работ будет предложено сотрудничество.

Обязательно указывайте сроки, цены, пожелания.

Внимательно читайте текст, в нем найдете ответы на большинство своих вопросов.