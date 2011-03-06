Требуются журналисты-рерайтеры

$100
КопирайтингЗакрыт61 заявка741 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Порталу "Новости Мира" требуются авторы с опытом и без него.

Работа удаленная. Занятость 1-2 часа в день.

Принципы работы:

1) находим свежие интересные новости на пространствах Интернета,

2) переписываем текст так, чтобы уникальность статьи была выше 83% по версии Адвего,

3) объём - от 1 000 знаков без пробелов.

Для получения денег за статьи нужно завести кошель вебмани. Оплата возможна в рублях, долларах и гривнах.

Связь с редакцией осуществляется в чате скайпа.

13 лет назад
novostimira
Марина 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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