Требуются журналисты-рерайтеры

Требуются пишущие журналисты, редактора, копирайтеры для работы в интернет-магазине товаров народного потребления (темы: освещение, интерьер, текстиль, кухня, дача и др.) Задача: писать небольшие емкие рекламные тексты (2-3 предложения каждый) для разделов на сайте. Работы много! Оплата сдельная! Главное, писать: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Порталу "Новости Мира" требуются авторы с опытом и без него.
Работа удаленная. Занятость 1-2 часа в день.
Принципы работы:
1) находим свежие интересные новости на пространствах Интернета,
2) переписываем текст так, чтобы уникальность статьи была выше 83% по версии Адвего,
3) объём - от 1 000 знаков без пробелов.
Для получения денег за статьи нужно завести кошель вебмани. Оплата возможна в рублях, долларах и гривнах.
Связь с редакцией осуществляется в чате скайпа.
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