Требуются журналисты-рерайтеры

Порталу "Новости Мира" требуются авторы с опытом и без него.

Работа удаленная. Занятость 1-2 часа в день.

Принципы работы:

1) находим свежие интересные новости на пространствах Интернета,

2) переписываем текст так, чтобы уникальность статьи была выше 83% по версии Адвего,

3) объём - от 1 000 знаков без пробелов.

Для получения денег за статьи нужно завести кошель вебмани. Оплата возможна в рублях, долларах и гривнах.

Связь с редакцией осуществляется в чате скайпа.