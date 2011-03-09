Требуется автор новостей на постоянную работу

КопирайтингЗакрыт8 заявок333 просмотра
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На постоянную работу требуется автор новостей.

В данный момент есть 6 сайтов по разным тематикам, нужно регулярно писать для них новости, по 10 новостей в месяц для каждого сайта (итого 60 новостей на март). Ключевое слово - регулярно, то есть не все статьи в последний день месяца, а по две штучки в неделю на сайт в разные дни.

ОПЛАТА - 40 рублей за новость. Объем новости - от 1300 символов.

Новости, понятное дело, придумывать не нужно :) - берете их из открытых источников и переписываете.

ПУБЛИКАЦИЯ НОВОСТИ:

- Публикация новостей осуществляется Вами сразу на сайт, CMS Wordpress.

- В каждую новость вставляется тематическая картинка 150x150px

- В каждой новости нужно сделать 3 ссылки на разные статьи сайта (список ключевых слов и URL страниц, на которые нужно проставить ссылки, будут даны)

ТРЕБОВАНИЯ:

- грамотный русский язык;

- выполнение похожей работы в прошлом;

- навыки работы с CMS и подготовки картинок.

Оплата два раза в месяц. Связь по ICQ. Просьба подавать заявку только если со всеми условиями согласны и соответствуете требованиям.

13 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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