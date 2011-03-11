Требуется редактор для новостей софт портала

Для софт портала требуется редактор, рерайтер, копирайтер на постоянную заработную плату.

Требуются, разбирающиеся в софте. Адекватные, готовые работать и зарабатывать.

Задачи вкраце - в админке вам будет даваться список новостей-обзор какой либо программы, которые нужно будет корректировать. Основная задача и обязательная это будет задача проверка имеющегося текста в новости. Он должен быть уникальным, проверяться соответствующими сервисами уникальности, естественно читаемым, так как создается СДЛ. Ну и побочные задачи - проверка того чтобы не было никаких кривых багов в новости.

Примерный объем текста в новости около 500 символов. Хотелось бы сочетать скорость работы, качество и ответственность.Примерная зп - 3 тыс рублей в неделю. Платим раз в неделю. Соответственно она будет повышаться далее, как в нормальной жизни) если сработаемся. Ждем ваших предложений,

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