Ищу хорошего копирайтера

КопирайтингЗакрыт89 заявок1117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу хорошего копирайтера для длительного сотрудничества. На начальном этапе объемы небольшие. Важно писать грамотно и интересно (на разные бытовые темы: красота, здоровье, ремонт и т.д.).

Прошу указать цену за 1000 знаков.

13 лет назад
Nasten-ka
39 летБолгария
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
24 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Требуются писатели (Юмор, сатира, пародия)

    Интернет проекту требуются писатели с чувством юмора для создания качественного контента, способные описать стандартные предложения (ресторан, боулинг, салон красоты) с юмором. Приветствуется креатив, большой полет фантазии. Сотрудничество предполагается на длительной основе. Для начала примерно от 10 ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется автор новостей на постоянную работу

    На постоянную работу требуется автор новостей. В данный момент есть 6 сайтов по разным тематикам, нужно регулярно писать для них новости, по 10 новостей в месяц для каждого сайта (итого 60 новостей на март). Ключевое слово ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Начинающим копирайтерам постоянное сотрудничество

    Нужны начинающие копирайтеры для постоянного сотрудничества. Суть - необходим копирайт статей по психологии. Объём - 2000-3000 знаков без пробелов. Первоначально будут отобраны 2-4 копирайтера Количество - около 2-3 статьи в неделю от каждого. Темы - в основном будут предоставлены, ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    На неограниченный срок на сайт 6years.net требуется контент менеджер. Сайт медицинской тематики и создан в помощь студентам. Основные требования к выкладываемому контенту: текст уникальный (копирайт/качественный рерайт) паблик файлы с уникальными описаниями Возможен дополнительный заработок на ф.о. Рассматриваю предложения с ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер, немецкий язык

    $100

    Для одного из наших проектов требуется копирайтер на немецком языке. Сайт связан с сервисом для взрослых, так что если вас это смущает – не пишите. Моя цена 4 доллара 1000 знаков без пробелов + бонус. На ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются журналисты-рерайтеры

    $100

    Порталу "Новости Мира" требуются авторы с опытом и без него. Работа удаленная. Занятость 1-2 часа в день. Принципы работы: 1) находим свежие интересные новости на пространствах Интернета, 2) переписываем текст так, чтобы уникальность статьи была выше 83% по версии ...

    Копирайтинг61 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер на постоянку.

    Здравствуйте! Требуется контент-менеджер со знанием английского. Обязанности: -перевод и публикация новостей (не обязательно точь в точь, главное смысл и удобство чтения) -поиск интересных материалов, их перевод и публикация на сайте Требования: -высокая продуктивность -достаточное знание английского -ответственность -быстрый интернет -желание работать -работы много, так что ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтер

    Крупной компании нужны рерайтеры для постоянной удаленной работы. Пожалуйста, присылайте Ваши резюме на [email protected].

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу автора для блога игровой тематики.

    Нужен человек для постоянного размещения новостей/обзоров/статей в блог игровой тематики. Суть работы: 1. Я предоставляю вам материал темы написания новости(в основном эту будут англо-язычные источники и вам будет нужно написать статью опираясь на исходник) 2. Вы публикуете статью ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад